LAZIO SOCIAL CAICEDO – Felipe Caicedo, nella gara contro l’Hellas Verona si è reso protagonista di una magnifica discesa palla al piede, conclusa con dribbling e gol. Il Var, però, ha richiamato Chiffi che ha il gol per una sbracciata su Magnani. Doppia beffa per il numero 20, quindi, che è stato ammonito e sarà costretto a saltare il Benevento. La Lazio ha trovato comunque i tre punti con il colpo di test a di Milinkovic allo scadere. Nonostante questo, il panterone non ha digerito la chiamata arbitrale e su Twitter ha pubblicato il video dell’azione, chiedendo ai tifosi di lasciare un commento.

lascia un commento 🤷🏽‍♂️👌🏾 pic.twitter.com/CRRlXzivnK — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 12, 2021

