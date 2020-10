Tempo di lettura: < 1 minuto

CATALDI LAZIO – In casa Lazio non si sta attraversando un periodo molto felice. Infatti, i diversi casi positivi al Coronavirus riducono la rosa biancoceleste all’osso. La società ha fatto sapere che nella giornata odierna verranno svolti ulteriori test per capire quali giocatori saranno arruolabili per la trasferta di Torino di domenica 1 novembre. Le buone notizie per i capitolini arrivano da Danilo Cataldi. Il centrocampista dovrebbe essere risultato negativo all’ultimo tampone. A testimoniarlo è un post Instagram della moglie Elisa. Nella foto pubblicata i due si abbracciano, dopo che l’ex capitano della Primavera è stato costretto a stare in isolamento fiduciario. Il giocatore può quindi tornare ad allenarsi con il resto della squadra.

Il post della moglie di Cataldi

