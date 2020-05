Tempo di lettura: < 1 minuto

CONCEICAO LAZIO SCUDETTO 2000 – Tra i protagonisti della favolosa cavalcata che portò alla conquista del secondo scudetto biancoceleste c’era anche Sergio Conceicao. Il portoghese, autore di 113 presenze e 11 gol con la maglia della Lazio, ha condiviso un Twitter per ricordare le emozioni vissute il 14 maggio di 20 anni fa: “Una giornata indementicabile per tutti i laziali e anche per me. Alle 18 e 4 minuti, 20 anni fa, siamo esplosi di gioia. Spero che presto potremo tutti sorridere di nuovo e fare ciò che ci piace di più: giocare a calcio! Grande abbraccio a tutti”.

14 maggio 2000. Una giornata indementicabile per tutti gli laziali e anche per me.A 18 ore e 4 minuti, 20 anni fa, siamo esplosi di gioia. Spero che presto potremo tutti sorridere di nuovo e fare ciò che ci piace di più: giocare a calcio! Grande abbraccio a tutti @OfficialSSLazio pic.twitter.com/nlDmDlN2R8 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) May 14, 2020

