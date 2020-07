Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL JOAQUIN CORREA – Correa purtroppo dovrà restare ai box per un po’ di tempo a causa di una distorsione al ginocchio rimediata nella sfida contro il Milan. La speranza è quello di rivederlo per il finale di stagione. Nonostante ciò il Tucu ha voluto far sentire il proprio calore compagni. L’argentino, infatti, si è spesso dimostrato attaccato alla maglia e anche in questo caso non ha perso l’occasione per metterlo in evidenza. Il numero 11 biancoceleste ha risposto al post pubblicato dalla pagina della Lazio su Instagram con la formazione ufficiale, che scenderà in campo contro il Lecce. “Vamos!” il suo grido di battaglia.

Il post di Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.