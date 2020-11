Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO ACERBI CORREA – La Lazio ha ottenuto una vittoria pesante nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato contro il Crotone. La squadra di Simone Inzaghi, impegnata su un campo al limite della praticabilità a causa della forte pioggia, ha vinto la partita per 2-0, portandosi a quota 14 punti in classifica. Prestazione convincente dei biancocelesti, andati in rete con Ciro Immobile e Joaquin Correa. Il Tucu, su Instagram, ha voluto celebrare il gol con una dedica importante: “Dal cielo ci accompagnano e da lì ci uniscono”. Il riferimento è, probabilmente, alla nonna, venuta a mancare circa un anno fa e alla quale il giocatore era molto legato. Commenti social anche da parte di Francesco Acerbi che, su Twitter, ha elogiato l’amico Immobile con un semplice, ma sufficiente: “Grande!”.

