LAZIO JOAQUIN CORREA – Si gode una domenica di riposo Joaquin Correa, dopo la bella vittoria ottenuta ieri dalla Lazio a Cagliari. Il talento argentino è partito titolare nella formazione di Inzaghi e si è messo in mostra con qualche bella giocata, tra cui il passaggio filtrante per Marusic che ha messo in porta Lazzari nella prima rete bianccoceleste. Di seguito il post condiviso dal Tucu sul proprio profilo Instagram.

Il post del Tucu

