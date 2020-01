Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO NAPOLI – È festa grande in casa Lazio per l’ennesima vittoria arrivata in questo campionato, la decima di fila per l’esattezza. Anche stavolta decisivi sono stati i minuti finali in cui Ciro Immobile ha regalato 3 punti ai biancocelesti con il suo 20° gol stagionale in Serie A. A fine partita tanti giocatori e la società stessa hanno deciso di festeggiare sui propri canali social, in particolare su instagram. Ecco i post di alcuni di loro.

“Dieci vittorie consecutive”

“Atmosfera da brividi”

“La Lazio non molla mai”

“Festeggiamo nel migliore dei modi”