Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL ESCALANTE LAZIO – La sua avventura con la maglia della Lazio deve ancora iniziare, ma la città di Roma sembra averlo già conquistato. Gonzalo Escalante, primo acquisto biancoceleste per la prossima stagione, si gode la capitale come turista, in compagnia della splendida moglie. Il centrocampista classe 1993 si è immortalato sui social a Fontana di Trevi, prima di passare la serata in un affascinante locale del centro. L’ex Eibar, protagonista di 23 presenze nell’ultimo campionato spagnolo, ha già conosciuto i suoi nuovi compagni a Formello e ora si gode i giorni di vacanza che lo separano dall’inizio della nuova avventura sportiva con la maglia della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.