Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI LAZIO PASQUA – I giocatori della Lazio aspettano con trepidazione il ritorno alla vita di tutti i giorni. La rosa si è adeguata con estrema disciplina alle direttive del Governo. Nessuno ha lasciato la Capitale, tutti restano a casa anche se lontano dalle proprie famiglie. I social testimoniano quotidianamente il lavoro dei biancocelesti e tra i più attivi sulle piattaforme c’è anche Francesco Acerbi. Il Leone ha voluto mandare gli auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi con un video, arricchendolo con saggi e preziosi consigli.

Gli auguri di buona Pasqua di Acerbi sui social

“Ciao ragazzi, vorrei augurare buona Pasqua a tutti voi. E’ un momento difficile, tanti mi scrivono, c’è in tutti un velo di tristezza e malinconia e anche paura. Ci sta, ma pensate alla gente che muore o a chi in questo momento piange i propri cari. Voi avete la fortuna di stare con i propri cari, di abbracciare i vostri figli, questo è importante. Pensiamo anche in positivo, io non ho famiglia qui e sono solo. Ma è importante che stiano bene, e a casa. Mai perdere la speranza, tutto passa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.