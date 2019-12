Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO RIAD – Sono partiti oggi i giocatori della Lazio in direzione Riad. Gli stimoli e la voglia di far bene ci sono. La squadra di Inzaghi viene da 8 vittorie consecutive in campionato, di cui una ottenuta proprio contro la Juventus per 3-1, lo scorso 7 dicembre. Sale l’entusiasmo dei giocatori che vogliono augurare un buon Natale ai propri tifosi con un trofeo.

Patric

Patric, il jolly difensivo di Inzaghi, utilizzato molto spesso quest’anno, è sempre protagonista delle vittorie biancocelesti sui social. Anche oggi, in vista della partenza, pubblica una foto insieme ai compagni di squadra. “Direzione Riyadh. Un’altra finale, un altro sogno di un gruppo meraviglioso, forza Lazio carica!”.

Ciro Immobile

Il bomber partenopeo, nei cuori dei tifosi biancocelesti, vuole conquistare un altro trofeo in con l’aquila sul petto e chissà, magari anche rifarsi di quel rigore sbagliato proprio contro i bianconeri. Di seguito il post.

Luiz Felipe

Il pilastro difensivo di Simone Inzaghi insieme ai compagni in direzione Riad.

Lucas Leiva

Non poteva mancare Lucas Leiva, il faro del centrocampo biancoceleste, che è pronto a conquistare un altro trofeo.