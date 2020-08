Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE – La Lazio, tramite il proprio profilo Twitter, ha dato la possibilità ai tifosi biancocelesti di votare il miglior giocatore della stagione. I supporters laziali non hanno avuto dubbi, è Ciro Immobile il vincitore di questo contest. Il centravanti napoletano ha battuto in finale Luis Alberto con il 78% delle preferenze. Il riconoscimento non poteva che andare a lui, il bomber è riuscito, in un’unica stagione, ad aggiudicarsi non solo il titolo di capocannoniere, ma anche la Scarpa d’Oro. Come se non bastasse, l’attaccante ha eguagliato il record di reti (36) di Gonzalo Higuain realizzati in un singolo campionato. I tifosi sperano che il prossimo anno Ciro possa ripetere quanto fatto in questa splendida stagione e che possa portare la Lazio più avanti possibile in Champions League a suon di gol.

Il tweet della Lazio

🦅 PLAYER OF THE SEASON 🦅



👑 Tutti in piedi per il Re 👑 pic.twitter.com/kYYr9hI6YE — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 9, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.