MILINKOVIC LAZIO – Nel corso della stagione, quando la Lazio si è trovata ad affrontare delle difficoltà in campo, la palla passava sempre per i piedi dei suoi migliori giocatori. Milinkovic-Savic è uno di questi, il serbo ha spesso trovato la soluzione, il passaggio, il colpo di classe che ha portato al successo la squadra. Ora il “sergente” è in vacanza alle Maldive e si sta godendo un meritato riposo. Questo non ha bloccato la sua vena pragmatica. Il centrocampista laziale voleva gustarsi una bibita in serenità, ma non era possibile a causa della troppa gente all’interno del bar dell’hotel. Con un post su Instagram, Sergej ha mostrato a tutti la sua soluzione al problema.

Il post di Milinkovic

