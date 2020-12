Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO – Nelle ultime ore molte personalità dello sport italiano si sono unite per dare l’addio ad Arturo Diaconale. L’ex portavoce della Lazio, scomparso in mattinata, ha lasciato bei ricordi nelle persone che gli sono state accanto nei tanti anni di carriera. Tra questi anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che con un messaggio indirizzato a Claudio Lotito ha manifestato il suo dolore per la morte di Diaconale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.