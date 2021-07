Social, il saluto di Parolo alla Lazio (FOTO)

- Advertisement -

PAROLO LAZIO – L’avventura di Marco Parolo alla Lazio è terminata dopo 7 stagioni. Il giocatore, infatti, non ha rinnovato il proprio contratto. L’ormai ex numero 16, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto dedicare un pensiero a tutto il mondo biancoceleste con un post che recita: “La mia gratitudine va al mondo biancoceleste. Tifosi laziali, gente di passioni, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto mi avete spinto a dare tutto me stesso. Grazie al presidente Lotito, alle persone che lavorano in sede a Formello, una ad una. Grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio. Voglio continuare a divertirmi giocando con la speranza di rincontrarsi sul prato verde dell’Olimpico. Ti ringrazio LAZIO”.

