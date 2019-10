SOCIAL IMMOBILE POTM – In questo inizio di stagione, Ciro Immobile ha messo a segno ben 8 reti in 8 partite disputate tra Serie A ed Europa League. Le sue prestazioni hanno convinto tutti i tifosi, che lo hanno votato come “Player of the Month” biancoceleste per il mese di settembre. Questo il tweet del club capitolino.

