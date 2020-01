Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL IMMOBILE LAZIO ACERBI – Immobile ringrazia il suo ‘amore’. No, non la bella Jessica, bensi Acerbi. Al 20esimo della prima frazione di gioco,i Acerbi vede scattare Immobile e fa partire un lancio di 40 metri per il 3-0 della Lazio. Sui social fra i due è andato in scena un simpatico siparietto.

Le parole di Immobile

“Grazie amore per l’assist”, ha scritto Immobile. Acerbi ha commentato simpaticamente: “Jessica, fatti da parte”.