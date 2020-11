Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL IMMOBILE – La bufera che si è scatenata in casa Lazio a causa dei tamponi ha colpito, non solo la società, ma anche Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste però ha ricevuto il sostegno da molti, a partire dai suoi cari e i compagni di squadra fino ad arrivare ai tifosi. Sui social il bomber ha ringraziato tutti quanti.

Le parole di Ciro

“Volevo ringraziare tutti perché in queste ore non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate. Mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari, mentre altri non hanno perso occasione per attaccare la mia persona con accuse che vanno sul personale e non c’entrano niente con la vicenda. Grazie davvero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.