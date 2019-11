LAZIO IMMOBILE LAZZARI – Dopo 30 anni la Lazio sfata il tabù San Siro in campionato e batte il Milan 2-1 conquistando 3 punti molto importanti in ottica classifica. L’uomo copertina, oltre a Correa che segna il gol decisivo, è senz’altro Ciro Immobile, a segno per la centesima volta con la maglia biancoceleste. Dopo il gol, il bomber partenopeo è corso ad abbracciare Lazzari che gli ha sfornato l’assist decisivo con un bel cross dalla destra.

Lo scherzo tra i due

Su instagram Ciro ha voluto scherzare con l’esterno laziale prendendolo in giro così: “Non ci posso credere, hai fatto un cross giusto”.