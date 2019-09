BOLOGNA MIHAJLOVIC – Sui social in questi giorni si è scritta l’ennesima pagina vergognosa. I tifosi del Bologna si stanno scatenando contro un profilo piuttosto seguito che rivolge insulti a Sinisa Mihajlovic per la sua malattia. Non è la prima volta che la pagina in questione si scaglia contro gente malata o morta: il tecnico serbo è solo l’ultimo di una lunga serie di personaggi presi di mira. Ed ora, come riportato dal Corriere.it, il Bologna procederà per vie legali contro gli amministratori della pagina.