KIYINE SOCIAL LAZIO – Arrivato dopo una notevole prestazione alla Salernitana nella scorsa stagione, Sofiane Kiyine ha partecipato a tutto il ritiro ad Auronzo di Cadore. Con trenta presenze e dieci reti, a Salerni, il nuovo centrocampista ha anche ottenuto la fiducia di Simone Inzaghi, che lo ha alternato come mezz’ala ed esterno a sinistra nel 3-5-2.

Futuro biancoceleste?

Intanto Kiyine pubblica sui social tutta la sua voglia di combattere per la maglia bianco celeste: “Credo di poter volare”. Continua ad allenarsi a Formello in attesa di conoscere il suo futuro, sperando di conquistare un posto in rosa.

