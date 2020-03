Tempo di lettura: 3 minuti

CORONAVIRUS LAZIO CHALLENGE – E’ emergenza Coronavirus. L’Italia non è sola, e sono tanti i personaggi famosi che attraverso i social stanno cercando di aiutare gli ospedali italiani e invitano i followers a fare lo stesso. I biancocelesti, a campionato fermo, non sono da meno: stamattina Francesco Acerbi ha accettato la sfida di ‘Che fatica la vita da bomber’, pubblicando un video in cui prova goffamente a fare qualche palleggio con una palla da palestra. Il difensore della Lazio ha nominato tre compagni: Danilo Cataldi, Manuel Lazzari e Ciro Immobile.

Da Acerbi a Immobile

Ciro ha subito condiviso con i propri followers i palleggi con un coniglio di peluche, presumibilmente dei figli. L’attaccante ha invitato Gollini, Pellegrini e Caputo, a fare lo stesso.

Cataldi, Lazzari e Correa

Anche Danilo Cataldi ha risposto all’appello, e ha condiviso un momento dolcissimo della sua quotidianità, giocando con la palla di suo figlio: “Mi raccomando, cerchiamo tutti di fare una donazione per aiutare gli ospedali italiani in questo momento”. Chiamati in causa Milinkovic, Correa e Luis Alberto. Per Correa la palla è ancora più piccola: si tratta di una palla da ping pong. L’attaccante nomina Luiz Felipe, Bastos e Rodrigo De Paul.

.

