Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE LAZIO – La stagione della Lazio sta per cominciare. I biancocelesti, infatti, sabato 26 settembre alle ore 18 scenderanno in campo contro il Cagliari per la prima giornata di campionato. Quest’anno la squadra di Simone Inzaghi giocherà anche la Champions League visto il quarto posto conquistato la scorsa stagione. Proprio la maggiore competizione europea per club, sul proprio profilo Instagram, ha voluto dedicare un post ai capitolini in occasione dell’esordio nella Serie A 2020-2021.

Il post dedicato alla Lazio

