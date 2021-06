- Advertisement -

LAZIO SIMONE INZAGHI – Nel giorno in cui la Lazio ufficializza Maurizio Sarri come nuovo allenatore, la Curva Nord non dimentica Simone Inzaghi e lo omaggia con una maglia per i suoi 20 anni nella squadra biancoceleste.