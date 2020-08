Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO REINA LUIS ALBERTO – La Lazio è stata costretta a svolgere la seduta di allenamento in palestra. Il maltempo e la copiosa pioggia che si è abbattuta su Auronzo di Cadore in queste ultime ore ha portato all’annullamento della sessione e dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Fiori Barp Mas. La squadra di Simone Inzaghi ha così faticato con elastici, pesi e bilancieri, senza però perdere il buon umore. L’allenamento al chiuso è stata occasione per fare gruppo, anche con i nuovi.

Social Lazio, il “legame spagnolo” tra Reina e Luis Alberto

A testimonianza di ciò accorrono i social. Pepe Reina, ultimo arrivato in casa Lazio, ha condiviso una storia su Instagram nella quale si vede concentrato e in allenamento insieme a Luis Alberto. “Legame spagnolo”, si legge nell’immagine. Il numero 10 è stato tra i primi a dare il benvenuto all’esperto portiere, insieme al resto della colonia spagnola biancoceleste completata da Patric, Jony, e Raul Moro. L’umore in casa Lazio è alto, in attesa del via della nuova stagione che si preannuncia ricca di impegni e sfide difficili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.