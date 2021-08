Social, la Lazio festeggia la vittoria con lo Spezia (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SPEZIA – Finisce in goleada la prima partita stagione della Lazio all’Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri ha rifilato un netto 6 a 1 allo Spezia, conquistando il secondo successo consecutivo in Serie A. I giocatori e la società, attraverso i propri profili social, hanno manifestato tutta la loro gioia per questa bella vittoria davanti, finalmente, ai tifosi biancocelesti.

I post della Lazio e dei giocatori