LAZIO IMMOBILE AUGURI – Un giorno speciale per Ciro Immobile che compie oggi 30 anni. Per l’occasione il bomber napoletano ha organizzato una festa in grande stile invitando tutti i suoi compagni. Loro, insieme al mister e a Tare, hanno voluto omaggiarlo con questo video apparso sul profilo ufficiale del club e tramite dei post sui loro canali social.

Il video di auguri per Immobile

🎉 Si alza il coro per il Re…



Gli auguri della squadra per #KingCiro 👑 pic.twitter.com/FROQNlwYUK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 20, 2020

