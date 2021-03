Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO – Sono trascorsi pochi giorni dal dramma di Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio deceduto a seguito di un incidente stradale. Compagni, ex compagni, e tanti altri membri del mondo del calcio italiano si sono stretti nel ricordo di quel talento venuto a mancare prematuramente. La società di Claudio Lotito nel pomeriggio ha postato un video che raccoglie momenti toccanti della vita di Daniel. L’omaggio della Lazio è tutto racchiuso in queste parole: “Guarda Guero stoppa il pallone per un attimo e alza la testa. Ci sono tante storie una diversa dall’altra, le hanno scelte loro, i tuoi compagni, con cui hai condiviso una festa, un allenamento, un viaggio. Sono tanti e ognuno ha scelto il proprio modo. Abbiamo contato centinaia di persone con maglie diverse e nessuno ha tradito il ricordo perché vedi puoi anche sbagliare un appoggio, prendere un cartellino giallo, fare il guascone a questa età ma lasciare una traccia indelebile nella memoria di chiunque è da fuoriclasse, da 10 sulla maglia. Noi abbiamo deciso di cristallizzare tutto, tempo, spazio e ricordi. La maglia sarà quella del cuore inseguita e conquistata, giocheremo in dodici ingannando se possibile anche l’arbitro. Non ci sono addii ne oggi ne domani ora punta l’uomo attacca la porta e buttala giù”.

🦅 𝖫𝖺𝗌𝖼𝗂𝖺𝗋𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗍𝗋𝖺𝖼𝖼𝗂𝖺 𝗂𝗇𝖽𝖾𝗅𝖾𝖻𝗂𝗅𝖾 𝗇𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖽𝗂 𝖼𝗁𝗂𝗎𝗇𝗊𝗎𝖾 𝖾̀ 𝖽𝖺 𝖿𝗎𝗈𝗋𝗂𝖼𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾: 𝖾̀ 𝖽𝖺 𝟣𝟢 𝗌𝗎𝗅𝗅𝖺 𝗆𝖺𝗀𝗅𝗂𝖺 pic.twitter.com/EO60eynn1a — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 27, 2021

