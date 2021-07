- Advertisement -

LAZIO PRESENTAZIONE MAGLIA – Arriva anche la terza maglia per la stagione 2021/’22. Con un post su Instagram, la Lazio ha presentato il kit targato Macron. A indossare per la prima volta il completo tutto in nero, Pepe Reina, Stefan Radu e Sergej Milinkovic-Savic.