SOCIAL LAZIO – Passati gli impegni della Nazionale è tempo di tornare sui campi della Serie A. Domani pomeriggio la Lazio sarà impegnata in trasferta contro il Crotone. Inzaghi in settimana ha perso Milinkovic, contagiato dal Covid, ma ha recuperato Leiva e Luis Alberto, risparmiato dalla società dopo le sue esternazioni. Il club biancoceleste, via social, ha mostrato in un video tutta la voglia di tornare a competere nel campionato italiano.

📽 Si torna in campo. Si torna a tifare. Si torna a sognare.#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/zUPFcUyQSr — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2020

