Social, la Lazio sostiene Correa per la Copa America: “Vamos Tucu”

SOCIAL LAZIO – Tutto pronto per l’inizio della Copa America. Il match inaugurale è previsto per stasera. Brasile e Venezuela daranno il calcio d’inizio al torneo. Alle 2 sarà la volta di Colombia–Ecuador. L’Argentina, invece, scenderà in campo per la prima gara domani alle 23. La Lazio, via social, ha augurato buona fortuna al Tucu Correa, convocato con l’Albiceleste.