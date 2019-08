SOCIAL LAZZARI SERIE A – Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato. La Lazio esordirà contro la Sampdoria, domenica 25 alle ore 20:45. A scendere in campo con la maglia biancoceleste per la prima volta in una gara ufficiale, ci sarà Manuel Lazzari. L’esterno è stato elogiato dalle Lega Serie A. Questo il post pubblicato su Facebook.

LAZZARI – “Velocità e dribbling. Manuel Lazzari è ciò che serve alla Lazio per valorizzare ancora di più gli esterni alti”.