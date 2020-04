Tempo di lettura: < 1 minuto

VIERI TOP 11 – In tempo di quarantena sono molti gli ex calciatori che si stanno divertendo ad effettuare delle dirette Instagram per interagire con i propri followers. Christian Vieri durante una live con Antonio Cassano ha stilato la sua personale top 11. Nella formazione tipo dell’ex attaccante sono presenti due ex calciatori della Lazio, oltre allo stesso bomber nato a Bologna.

La top XI di Vieri

(4-2-4) Buffon; Cafu, Nesta, Maldini, Serginho; Pirlo e Veron; Baggio, Totti, Ronaldo, Vieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.