Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL CORREA DESIREE CORDERO – Tutto il mondo è costretto a combattere l’emergenza Coronavirus. Joaquin Correa è in quarantena nella sua casa a Roma, distante dalla sua fidanzata Desiree Cordero che invece si trova a Siviglia. La compagna del Tucu ha voluto lasciare un lungo messaggio su Instagram, e la risposta dell’attaccante della Lazio non si è fatta attendere.

Il messaggio di Desiree Cordero

“Restate nelle vostre case. Gli andalusi sono quelli che stanno dando l’esempio in tutta la Spagna. Gli spagnoli si devono svegliare! Non si deve uscire, tutti dobbiamo restare uniti. Sono a casa dei miei genitori da 9 giorni. Vivo a Roma con il mio compagno da due anni e non posso stare con lui in questi momenti difficili. Come me, stanno soffrendo tante altre persone. Sono stanca di doverlo ricordare a tanti cretini che escono, come devo dirvelo? Dovete rimanere a casa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.