Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL PARMA LAZIO – Tutto pronto per Parma-Lazio di domani. I biancocelesti sono appena arrivati alla stazione di Reggio Emilia e adesso si trasferiranno a Parma. Arrivo in albergo, poi domani mattina breve rifinitura guidata da Inzaghi per affrontare la squadra di D’Aversa al meglio. In ballo continua a esserci il sorpasso ai danni dell’Inter al secondo posto e il piazzamento a ridosso della Juventus.

