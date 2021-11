Social, Lazio: “Non dimentichiamo le donne vittime di violenza” (FOTO)

LAZIO VIOLENZA DONNE – La Lazio è una società che lavora a 360 gradi ed è molto attiva sul lato sociale oltre che su quello calcistico. Per questo, in occasione della campagna “Diamo un rosso alla violenza“, il club ha lanciato un messaggio sui propri profili social contro la violenza sulle donne. Il post recita: “Non dimentichiamo Saman. Non dimentichiamo le donne vittime di violenza. Se non possono parlare, diamo loro la nostra voce”.

Il post della Lazio

Non dimentichiamo Saman. Non dimentichiamo le donne vittime di violenza. Se non possono parlare, diamo loro la nostra voce pic.twitter.com/Fp7LY5gAIz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2021

