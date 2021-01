Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO GENOVA 2021 – La Lazio, per inaugurare al meglio il 2021, domani è attesa dalla gara contro il Genoa. Per questo motivo, pochi minuti fa le aquile hanno spiccato il volo da Fiumicino destinazione Genova. Il profilo Instagram ufficiale della società ha così festeggiato il primo viaggio in trasferta: “First trip of the year!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.