SOCIAL LAZIO – Tutto pronto per la partenza verso Dortmund. La Lazio, via social, ha postato il video dell’imbarco dei calciatori sul nuovo aereo di squadra. Anche i giocatori stanno iniziando a pubblicare immagini del volo diretto in Germania per la quinta gara di Champions League. Domani sera, infatti, gli uomini di Inzaghi se la vedranno con il Borussia per la vetta del gruppo F.

