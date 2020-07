Tempo di lettura: < 1 minuto

LEIVA LAZIO – Lucas Leiva è stato uno dei colpi migliori messi a segno da Igli Tare. Il brasiliano è arrivato dal Liverpool, squadra nella quale era finito ai margini del progetto. Si pensava che non potesse più offrire le prestazioni degli anni migliori, ma ha fatto ricredere tutti approdando alla Lazio. Il centrocampista, chiamato a non far rimpiangere Lucas Biglia, è entrato subito nel cuore dei tifosi grazie alle sue incredibili doti. Un giocatore in grado di interrompere il gioco avversario con continuità e di far ripartire l’azione offensiva con la qualità giusta. Oggi sono tre anni che ha iniziato la sua avventura in biancoceleste e sul proprio profilo Instagram ha voluto festeggiare quel giorno in cui le strade di Lucas Leiva e la Lazio si sono incrociate.

Il post di Lucas Leiva e della Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.