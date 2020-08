Tempo di lettura: 2 minuti

LEIVA LAZIO – Lucas Leiva ha sempre avuto un ruolo fondamentale per l’idea di calcio di Simone Inzaghi. Il regista, infatti, non solo è capace ad impostare l’azione, ma è bravo anche a proteggere la propria difesa, interrompendo le trame di gioco avversarie. L’equilibrio che garantisce il brasiliano ha reso la Lazio solida, in grado di giocarsi lo scudetto con la Juventus. Non è un caso che quando il centrocampista è stato infortunato la squadra ne abbia risentito. I continui problemi al ginocchio gli hanno impedito di aiutare i propri compagni nel momento clou del campionato. Adesso Lucas Leiva dopo un lungo stop, come mostrato dalle stories sul proprio profilo Instagram, è tornato ad allenarsi con il pallone. L’obiettivo è chiaro: rimettersi in forma per la prossima stagione e tornare ad essere protagonista il prima possibile.

Le stories di Leiva

