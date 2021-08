Social, Lucas Leiva suona la carica: “Pronto per domani” (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO LEIVA – La Lazio si prepara a scendere in campo contro l’Empoli per la prima giornata di Serie A. Alla vigilia del match diversi giocatori biancocelesti hanno voluto comunicare sui social il loro stati d’animo per la nuova stagione. Uno di questi è stato il centrocampista brasiliano Lucas Leiva, che sul proprio profilo twitter ha detto di essere pronto per l’appuntamento di domani.

Il post di Lucas Leiva

Pronto per domani ✅ pic.twitter.com/xw12yJ7HwT — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) August 20, 2021