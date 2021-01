Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO SOCIAL LAZIO ROMA – Si è acceso il derby della Capitale. Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo per dare spettacolo e per conquistare il primato cittadino. Tra le fila biancocelesti a caricare l’ambiente ci ha pensato Luis Alberto. Il Mago, infatti, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Ciro Immobile alla caccia del pallone. Il messaggio dello spagnolo è chiaro: “Domani io te la passo e tu fai gol. Che ne pensi”?.

