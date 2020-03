Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LUIS ALBERTO – Con la sospensione della Serie A, la Lazio ha interrotto momentaneamente gli allenamenti a Formello. Il club biancoceleste ha però chiesto ai propri calciatori di rimanere a Roma. Luis Alberto, rimasto nella capitale, ha dovuto festeggiare il secondo compleanno del figlio a distanza. Questo il post di auguri del centrocampista spagnolo.



Il post di Luis Alberto

“È strano e difficile non essere lì con te oggi. Due anni fa mi sembrava impossibile arrivare in tempo per vederti nascere, tra piani e piani sono riuscito a arrivare giusto in tempo per vederti, e poi dopo 4 ore separarmi di nuovo. Non sai quanto ne sia valsa la pena. Oggi ho sentimenti contrastanti, sono triste per non poter trascorrere questa giornata con te ma felice perché so che sei con la mamma … Ti amo. Buon compleanno mio piccolo principe”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.