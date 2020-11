Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LUIS ALBERTO – Mentre in casa Lazio c’è caos per via dei tamponi, Luis Alberto è guarito dal Covid-19 ed è pronto a tornare in campo. Sui social il centrocampista spagnolo ha pubblicato un post in cui esprime la sua voglia di tornare in campo: “Non vedo l’ora di tornare a giocare con i miei compagni!”.

Il post di Luis Alberto

