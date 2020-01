Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO DERBY ALLENAMENTO – Non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro il Napoli per un affaticamento muscolare ed ora lavora per esserci contro la Roma. Luis Alberto è mancato alla squadra come la squadra è mancata a lui che ha seguito il match da casa sua vivendola con grande coinvolgimento. Ora la testa è già al derby e lo spagnolo farà di tutto per scendere in campo con i propri compagni. Intanto a Formello si allena con loro come mostra questo tweet del profilo ufficiale della società.

Luis Alberto in campo con la squadra

