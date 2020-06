Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO – La Lazio, dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo a causa di un gran gol di Ribery, è riuscita a rimontare e battere la Fiorentina per 2 a 1 con la rete su calcio di rigore di Immobile e un gran destro a giro di Luis Alberto. Una prestazione di carattere quella dei capitolini che nonostante le difficoltà sono riusciti a portare a casa 3 punti importantissimi per la classifica. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi risponde alle critiche, riscatta la sconfitta di Bergamo e riprende la corsa alla Juventus riportandosi a -4. I giocatori, come di consueto, hanno pubblicato su Instagram tutta la loro gioia per la vittoria. Ecco i post più significativi.

I messaggi dei giocatori post Lazio Fiorentina

