SOCIAL MILINKOVIC – La gara dell’Olimpico di oggi pomeriggio ha visto la Lazio vincere le resistenze del Lecce per 4 a 2. Dopo un primo tempo chiuso in parità grazie alle reti di Correa e Lapadula, nella ripresa i biancocelesti hanno spinto sull’acceleratore e si sono portati avanti con Milinkovic, Immobile e di nuovo Correa per la doppietta personale. Con questa vittoria la Lazio è salita al terzo posto in classifica a pari punti con il Cagliari. Al termine del match i festeggiamenti degli uomini di Inzaghi sono arrivati via social. Sia Milinkovic che Patric, infatti, hanno esultato sui loro canali social per il buon momento che la squadra sta vivendo.