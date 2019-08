SOCIAL MILINKOVIC LAZIO ANNIVERSARIO – Milinkovic è sempre al centro del mercato delle sessione estiva. C’è la possibilità che il serbo lasci la Lazio per andare a giocare altrove, ma non è detto. Sergej si sta allenando e sa che La Lazio resta per lui una piazza importante. E proprio oggi, il Sergente ci ha tenuto a sottolineare il suo stato d’animo dopo 4 anni in biancoceleste.

IL POST DI MILINKOVIC – “Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!”. Questo il post del centrocampista su Instagram. Il ricordo della ricorrenza del suo arrivo alla Lazio, ma anche un modo per allontanare le voci di mercato su di lui.