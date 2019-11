SOCIAL MILINKOVIC LAZIO – Sembra tutto pronto per Milan-Lazio. Sembrano tutti pronti, in particolar modo Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste, apparso sottotono nelle ultime uscite della formazione capitolina, è protagonista sui social in vista del big match fondamentale per raggiungere l’obiettivo Champions League.

La carica del sergente

Queste le parole del 21 in maglia biancoceleste: “Ho ricevuto gli ordini dall’alto! Domani dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo a disposizione per espugnare San Siro. Vincere è l’unica opzione. “