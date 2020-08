Tempo di lettura: < 1 minuto

MILINKOVIC SAVIC LAZIO – Le prodezze di Milinkovic-Savic non sono passate inosservate neanche nel suo paese d’origini. La Federazione calcistica della Serbia, infatti, ha ripreso il video postato dalla Lazio due giorni fa per celebrare i 5 anni di Sergej in biancoceleste, pubblicandolo sul proprio profilo Twitter. Fino ad ora il “Sergente” ha collezionato 14 presenze con la nazionale serba, di cui 3 da titolare nell’ultimo mondiale del 2018.

Il tweet della Federazione serba

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.