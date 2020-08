Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILINKOVIC ALLENAMENTO – Continuano a tenersi in forma i calciatori anche durante le rispettive vacanze. Milinkovic-Savic si trova alle Maldive, ma anche lì non perde occasione per tenersi in forma, come mostrato nelle sue stories di Instagram.

L’allenamento di Milinkovic-Savic

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.